NPRrSh: “Bechtel&Enka” vitin e kaluar ka marrë 147 milionë euro për Korridoret 8 dhe 10d
Në ndërtimin e autostradave në korridoret 8 dhe 10d, të cilat i ndërton konsorciumi amerikano-turk “Behtel dhe Enka”, në dhjetor 2025 janë angazhuar 2.098 punëtorë, si dhe 1.269 pajisje, tregon raporti i monitorimit të progresit për dhjetor 2025, i publikuar në ueb-faqen e Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore (NPRRSH).
Sipas raportit, në dhjetor të vitit të kaluar, kontraktorit iu paguan 1.180.803.394 denarë.
Në terren janë kryer punime toke në seksionet Tetovë – Gostivar, Gostivar – Bukojçan dhe Prilep – Manastir. Punimet përfshijnë pastrimin e terrenit, heqjen e humusit dhe gërmimin e materialit të papërshtatshëm, gërmimin e materialit nga prerjet në rrugë dhe sigurimin e materialit për punimet përmes transportit dhe mbushjes. Në vendet ku është e nevojshme janë marrë masa për të mbrojtur shpatet. Që nga viti i kaluar, janë kryer mbi 5 milionë metra kub gërmime dhe 1,6 milionë metra kub mbushje.
Raporti pohon gjithashtu se në dhjetor, u kryen punime në 11 ura, 10 mbikalime dhe katër nënkalime. Deri në fund të vitit 2025, ishin ndërtuar 21,350 metra rrugë dhe ishin kryer 63,000 metra kub punime betoni për strukturat.
Gjatë vitit 2025 konsorciumit “Behtel dhe Enka” iu paguan gjithsej 147 milionë euro. Për këtë vit janë planifikuar 103 milionë euro.