'Nostradamusi i Ri' ndan pesë parashikime të frikshme për vitin 2026
Craig Hamilton-Parker, i njohur dhe i cilësuar nga disa si "Nostradamusi i ri", ka lëshuar një sërë parashikimesh tronditëse për vitin 2026.
Parker, parashikimet e të cilit përfshinin vdekjen e Mbretëreshës Elizabetë dhe pandeminë Covid-19, ka tërhequr një numër ndjekësish globalë për shkak të vizioneve të tij të detajuara të trazirave politike, mjedisore dhe sociale.
Ai pretendon se mund të shohë në të ardhmen.
Tani Parker ka ndarë atë që e sheh si një vit të trazuar përpara, me kriza që variojnë nga politika te fatkeqësitë natyrore dhe aleancat globale në ndryshim.
Më poshtë janë pesë parashikimet e tij.
Një mandat i tretë për Donald Trumpin
Një shikues në kanalin e Parkerit në YouTube e pyeti së fundmi atë rreth mundësisë që Donald Trump të kërkojë një mandat të tretë apo edhe të katërt.
Parker, i cili e parashikoi këtë për herë të parë gjatë mandatit të dytë të Trumpit, paralajmëroi se zgjedhjet e ardhshme në SHBA mund të përkojnë me kriza globale që mund t'i bëjnë të pamundura proceset standarde kushtetuese.
“Për të përsëritur atë që thashë në atë kohë, ndjeva se do të kishte një konflikt të madh global, ndoshta duke përfshirë Tajvanin”, shpjegoi Parker.
“Duke e parë tani, mund të jetë çdo konflikt global. E di që shumë njerëz e kanë kritikuar këtë, duke thënë se nuk mund të kesh një mandat të tretë sepse është shkruar në Kushtetutë - por kush e di? Gjërat kanë ndryshuar kaq shumë në botë”, shtoi ai.
Ai përmendi zhvillimet e fundit ndërkombëtare për të ilustruar se si skenarët e pamundur janë bërë realitet.
“Kush do ta kishte imagjinuar mundësinë e pushtimit të Grenlandës, ose rrëmbimit të udhëheqësit të një vendi, siç ka ndodhur në Venezuelë? Bota po ndryshon me shpejtësi”, vazhdoi “Nostradamusi i ri”.
Parker parashikon se fuqitë e emergjencës mund të aktivizohen në vitin 2026, duke i lejuar potencialisht Trumpit të qëndrojë në detyrë nëse situata globale konsiderohet shumë e rrezikshme për zgjedhje standarde.
"Do të ndodhë diçka që përmbys rregullat ekzistuese dhe ajo periudhë do të jetë një kohë konflikti të madh", tha ai.
Re gazi mbi Japoni
Parker paralajmëroi gjithashtu për një re gazi potencialisht katastrofike mbi Japoninë në vitin 2026, një parashikim që ai e regjistroi për herë të parë në librin e tij të vitit 2015 “Mesazhe nga Universi”.
“Leximet e mia më sugjeruan që ta paralajmëroja botën për një vend që po mbulohej plotësisht nga një re gazi”, shpjegoi ai.
“Kohët e fundit, kanë dalë informacione që konfirmojnë Japoninë si vendndodhjen e mundshme, me një kohë të përafërt prej gushtit 2026. Madje kemi edhe një vendndodhje të përafërt në veri të vendit”, shtoi Parker.
Ai thotë se po e ndan këtë për të inkurajuar njerëzit të luten dhe të mendojnë pozitivisht.
Ai ngriti gjithashtu mundësinë që katastrofa të mund të përkeqësohej qëllimisht.
“A mund të përdoret diçka si një bombë për të intensifikuar një re gazi ose aktivitet vullkanik? Kjo do të sugjeronte një formë të fshehtë sulmi”, sipas Parker.
Duke e përkeqësuar rrezikun, ai paralajmëron për një sulm kibernetik.
“Në vitin 2026, mund të ketë një ngjarje të madhe kibernetike që do të shkaktojë përçarje financiare, duke ndikuar në kriptovaluta, industri dhe madje edhe në tregun e Inteligjencës Artificiale. Ari mund të rritet dhe pastaj të bjerë. Duhet të jemi të kujdesshëm.”
Irani
Duke iu referuar Lindjes së Mesme, Parker foli për parashikimet e tij të kahershme në lidhje me Iranin.
Ai kishte parashikuar më parë një sulm ndaj objekteve bërthamore iraniane, i cili tashmë ka ndodhur. Tani, ai parashikon një sulm të dytë.
“Unë besoj se kjo do të ndodhë në mars të vitit 2026”, tha ai.
“Do të shohim sulme shumë të synuara – jo vetëm ndaj udhëheqjes, por edhe ndaj objekteve të mbetura bërthamore, sepse ato nuk mund të lihen të paprekura. Edhe nëse vendi kalon në demokraci, pyetja do të mbetet nëse Irani mund të jetë ende një fuqi bërthamore. Revolucionet nuk çojnë gjithmonë në rezultatet që njerëzit shpresojnë; ndonjëherë regjimet më të këqija marrin kontrollin. Nuk po them se kjo do të ndodhë këtu, por është një rrezik”, ka parashikuar Parker.
Gjithashtu, ai përshkroi një fushatë të shpejtë dhe të përqendruar, duke përfshirë sulme të mundshme në Jemen.
“Do të përshkallëzohet shpejt, pastaj do të ndalet. Një goditje e papritur. Nuk ndiej trupa në terren - përkundrazi, sulme ajrore dhe veprime të shpejta”, tha ai.
Megjithatë, Parker sheh një transformim pozitiv.
“Duke dërguar mendime pozitive që populli iranian më në fund të çlirohet nga tirania dhe që një Iran i ri mund të lindë – ekonomikisht dhe me liri dhe të drejta për gratë. Kjo e ardhme do të vijë, por ka sfida përpara.”
Grenlanda
Pyetjet rreth të ardhmes së Grenlandës, veçanërisht nëse ajo mund të bëhet pjesë e Shteteve të Bashkuara, i kanë shqetësuar gjithashtu ndjekësit e Parkerit.
Ai beson se situata ka të bëjë kryesisht me burimet dhe jo me pushtimin ushtarak.
“Reagimi im i parë ishte se kjo ka pak të bëjë me ushtrinë, edhe pse Grenlanda është strategjikisht e rëndësishme”, shpjegoi ai.
“Në të vërtetë ka të bëjë me pasuri të paluajtshme - rezerva nafte dhe, më e rëndësishmja, metale të rralla të tokës. Zhvillimi dhe përpunimi i këtyre burimeve është i vështirë, gjë që i bën burimet e reja jashtëzakonisht të vlefshme”, shtoi Parker.
Ai parashikon se interesat e SHBA-së në fund të fundit do të sigurojnë marrëveshje ekonomike në vend që të nisin një pushtim.
“Kjo duket më shumë si presion dhe pozim që do të kulmojë në një marrëveshje të madhe ekonomike. Do të arrihet një marrëveshje, që potencialisht përfshin pagesa shumë të mëdha të lidhura me burimet e Grenlandës”, sipas Parker.
Në përgjithësi, Parker beson se rezultati i Grenlandës do të përfshijë negociata dhe marrëveshje strategjike, me përfitimet ekonomike që në fund të fundit do të jenë më të mëdha se kundërshtimet politike.
NATO, ndryshimet globale të fuqisë dhe Kina
Së fundmi, Parker trajtoi pamjen më të gjerë të fuqisë globale.
Ai beson se NATO po fillon të lëkundet dhe një organ i ri botëror mund të shfaqet rreth vitit 2030.
“Asnjë vend i vetëm nuk dëshiron barrën e kontrollit të botës”, tha Parker.
“OKB-ja ka qenë gjithmonë e pafuqishme, duke ndërhyrë me vonesë. Mendoj se do të dalë një organizatë e re, ndoshta nga ndryshimet në NATO, OKB dhe iniciativat e Trumpit, për të ruajtur paqen përmes menaxhimit të konflikteve. Kjo mund të lidhet me konflikte të mundshme që përfshijnë SHBA-në dhe Kinën”, tha ai.
Pavarësisht këtyre parashikimeve të frikshme, Parker i nxiti ndjekësit e tij të ruanin optimizmin.
“Ne duhet të përqendrohemi në mendime pozitive. Në fund të fundit, një botë më e qëndrueshme do të dalë pas këtyre kohërave të trazuara, por ne po dëshmojmë fazat e fundit të epokës së vështirë përpara se të vijë një më e mirë”, përfundoi ai. /Telegrafi/