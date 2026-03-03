Nokian Tyres prezanton gomën dimërore që aktivizon vetë ‘gozhdat’ në ngricë
Kompania finlandeze Nokian Tyres ka prezantuar një risi revolucionare në botën e gomave dimërore.
Modeli i ri, Hakkapeliitta 01, është goma e parë me gozhdë që përshtaten automatikisht sipas temperaturës.
Kur moti është shumë i ftohtë, gozhdat dalin jashtë për të siguruar kapje maksimale në akull, ndërsa në temperatura më të larta ato tërhiqen brenda gomës.
- YouTube www.youtube.com
Sipas kompanisë, teknologjia e re redukton “konsumimin e asfaltit me 30%” dhe përmirëson kapjen në akull me 10%.
Goma do të ofrohet në 122 madhësi të ndryshme për vetura, crossover dhe SUV.
Modeli pritet të dalë në treg këtë vjeshtë dhe çmimi besohet se do të jetë në segmentin premium. /Telegrafi/
