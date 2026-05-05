Njerëzit në SHBA tani paguajnë 50 për qind më shumë në pompën e benzinës sesa para luftës
Çmimet e benzinës në SHBA u rritën me gati 3 cent në leximin e fundit AAA, në një mesatare prej 4.48 dollarë për një galon të rregullt.
Kjo është 30 cent më shumë se një javë më parë dhe shënon një rritje prej 50% që nga fillimi i luftës me Iranin, transmeton Telegrafi.
Çmimi tani është më i larti që nga korriku 2022, pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia në fillim të atij viti. Kjo rritje i çoi çmimet në një rekord prej 5.02 dollarësh.
Mundësia që benzina të arrijë përsëri në 5 dollarë është rreth 50-50, tha Tom Kloza, një analist i pavarur i naftës dhe këshilltar i Gulf Oil.
"Ajo që kemi parë së fundmi është një shpërthim i çmimeve në tregjet jo-bregdetare," tha Kloza.
Ai tha se pret që çmimet në pompë të arrijnë 4.75 dollarë për galon këtë muaj.
Kontratat e ardhshme të naftës ishin pak më të ulëta në tregtimin e së martës, pasi anijet detare amerikane ndihmuan në drejtimin e anijeve përmes Ngushticës së bllokuar të Hormuzit. /Telegrafi/