Njëmbëdhjetë persona vdesin nga zjarri në një shtëpi kujdesi për fëmijët algjerian
Njëmbëdhjetë persona kanë vdekur në një zjarr në një qendër kujdesi për fëmijë në Algjer, kryeqytetin e Algjerisë.
Departamenti i mbrojtjes civile i vendit tha se 19 të tjerë u plagosën në flakë, të cilën zjarrfikësit filluan ta shuanin në orën 03:30 të enjten, transmeton Telegrafi.
Ata ende po përpiqeshin ta shuanin zjarrin pak më shumë se tre orë më vonë, kur autoritetet publikuan një përditësim mbi situatën.
Deklarata e departamentit të mbrojtjes civile nuk specifikoi shkakun e zjarrit, as moshat e të vrarëve ose të plagosurve.
Dhjetë zjarrfikëse dhe 16 autoambulanca u dërguan në ndërtesën në Mohammadia, një periferi lindore të Algjerit.
Algjeria ka përjetuar një valë të nxehti për disa ditë dhe gati 1,000 zjarre janë regjistruar brenda një jave, raportoi agjencia e lajmeve AFP.
Të enjten në mëngjes, departamenti i mbrojtjes civile tha se kishte regjistruar 115 zjarre gjatë 24 orëve të fundit.
Presidenti algjerian Abdelmadjid Tebboune shprehu ngushëllimet e tij pas zjarrit në shtëpinë e fëmijëve, duke e quajtur incidentin një "humbje tragjike".
Kryeministri Sifi Ghrieb udhëtoi për në dy spitale në Algjer për të vizituar individët e plagosur në zjarrin e së enjtes, raportuan mediat shtetërore.
Raporti u shoqërua nga një fotografi e Ghrieb pranë një fëmije në një shtrat spitalor.
Mes zjarrit, pesë persona me nevoja të veçanta u "morën nën kujdes dhe u transportuan në një vend të sigurt", thanë autoritetet. /Telegrafi/