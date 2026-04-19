Një zjarr i madh djeg 1,000 shtëpi në një fshat në Malajzi, mijëra të zhvendosur
Autoritetet kanë nisur një operacion shpëtimi dhe ndihme pas një zjarri të madh që përfshiu një fshat në Malajzi, duke djegur qindra shtëpi.
Rreth 1,000 nga afërsisht 1,200 shtëpi u shkatërruan në flakët në Kampung Bahagia, një fshat lundrues në qytetin bregdetar të Sandakanit të dielën, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Bernama.
Më shumë se 9,000 njerëz mbetën pa strehë si pasojë e zjarrit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Një sipërfaqe prej më shumë se katër hektarësh u dogj, me kushtet e baticës së ulët që penguan përpjekjet për të siguruar ujë të mjaftueshëm të hapur për operacionet e shuarjes së zjarreve, sipas shefit të Stacionit të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit në Sandakan, Jimmy Lagung.
A major fire swept through a floating village in Sandakan, Malaysia, destroying around 200 homes. Authorities launched rescue and relief operations, with no casualties reported pic.twitter.com/VamUA8oyGj
— TRT World (@trtworld) April 19, 2026
Kryeministri Anwar Ibrahim tha se ishte i tronditur kur mësoi për zjarrin, me qeverinë federale dhe qeverinë e shtetit Sabah që koordinuan ndihmën bazë dhe strehimin e përkohshëm për viktimat.
Lagung theksoi se dhjetëra zjarrfikës u dërguan në vendngjarje pasi stacioni mori një telefonatë për zjarrin në orën 1:32 të mëngjesit të dielën.
Vendndodhja u shpall zonë fatkeqësie në orën 4 të mëngjesit të shtunën.
Operacioni i shuarjes së zjarrit përfundoi rreth mesditës së së dielës, pa raportime për viktima.
Walter Kenson, kreu i Komitetit të Menaxhimit të Fatkeqësive të Distriktit Sandakan, tha më parë se ekzaminimi i fshatit zbuloi se shtëpitë e banorëve të prekur "nuk janë më të sigurta për të jetuar". /Telegrafi/