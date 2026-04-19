Autoritetet kanë nisur një operacion shpëtimi dhe ndihme pas një zjarri të madh që përfshiu një fshat në Malajzi, duke djegur qindra shtëpi.

Rreth 1,000 nga afërsisht 1,200 shtëpi u shkatërruan në flakët në Kampung Bahagia, një fshat lundrues në qytetin bregdetar të Sandakanit të dielën, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Bernama.

Më shumë se 9,000 njerëz mbetën pa strehë si pasojë e zjarrit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Një sipërfaqe prej më shumë se katër hektarësh u dogj, me kushtet e baticës së ulët që penguan përpjekjet për të siguruar ujë të mjaftueshëm të hapur për operacionet e shuarjes së zjarreve, sipas shefit të Stacionit të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit në Sandakan, Jimmy Lagung.

Kryeministri Anwar Ibrahim tha se ishte i tronditur kur mësoi për zjarrin, me qeverinë federale dhe qeverinë e shtetit Sabah që koordinuan ndihmën bazë dhe strehimin e përkohshëm për viktimat.

Lagung theksoi se dhjetëra zjarrfikës u dërguan në vendngjarje pasi stacioni mori një telefonatë për zjarrin në orën 1:32 të mëngjesit të dielën.

Vendndodhja u shpall zonë fatkeqësie në orën 4 të mëngjesit të shtunën.

Operacioni i shuarjes së zjarrit përfundoi rreth mesditës së së dielës, pa raportime për viktima.

Walter Kenson, kreu i Komitetit të Menaxhimit të Fatkeqësive të Distriktit Sandakan, tha më parë se ekzaminimi i fshatit zbuloi se shtëpitë e banorëve të prekur "nuk janë më të sigurta për të jetuar". /Telegrafi/

