Një zë i ri nga Gjilani në listën e Albin Kurtit me numër 105: Kush është Haki Huruglica?
Haki Huruglica u lind më 25 korrik 1996 në Gjilan dhe është i angazhuar në jetën institucionale dhe politike të vendit.
Ai ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master në Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës, si dhe është në përfundim të studimeve në Fakultetin Juridik, duke thelluar formimin e tij akademik në fushën e së drejtës.
Rrugëtimi i tij profesional në institucionet qendrore të Republikës së Kosovës ka nisur në vitin 2021, kur është angazhuar në kabinetin e zëvendëskryeministres dhe ministres së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Në vijim të karrierës së tij institucionale, ai ka ushtruar detyrën e zyrtarit për koordinim të politikave në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, duke qenë pjesë e administratës qendrore shtetërore.
Ka kontribuar në procese të ndryshme politike dhe organizative, duke u fokusuar në ndërtimin e politikave të bazuara në analiza dhe në forcimin e organizimit të brendshëm partiak.
Interesat e tij përfshijnë zhvillimin ekonomik, politikat publike, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe avancimin e institucioneve demokratike në Kosovë.
Synon të vazhdojë angazhimin e tij në jetën publike me vizion afatgjatë për kontribut në zhvillimin dhe forcimin e shtetit të Kosovës. Aktualisht është i angazhuar në pozicionin e Drejtorit në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik në Komunën e Gjilanit.
Jeton dhe vepron në Gjilan, duke mbajtur lidhje të vazhdueshme me komunitetin lokal dhe çështjet që lidhen me zhvillimin ekonomik dhe institucional të vendit.
Në kuadër të garës për zgjedhjet e 7 qershorit, Huruglica kërkon besimin e qytetarëve, duke vënë në pah përvojën e tij institucionale dhe angazhimin për të kontribuar në proceset vendimmarrëse në Kuvendin e Kosovës.
Haki Huruglica garon me numrin #105 në listën e Lëvizjes Vetëvendosje për zgjedhjet parlamentare.