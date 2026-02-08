Një “vjedhje” pakete në pragun e një shtëpie në Oklahoma City, dhe "hajnat" ishin dy qen
Policia e Oklahoma City ka publikuar pamje nga kamerat e sigurisë ku shihet se një “vjedhje” pakete në pragun e një shtëpie.
Dhe bëhet fjalë për një vjedhje të kryer jo nga njerëz, por nga dy qen, përcjell Telegrafi.
Videoja tregon momentin kur njëri prej qenve afrohet te dera, merr pakon me gojë dhe largohet me shpejtësi, i shoqëruar nga qeni tjetër.
Policia e ka përshkruar ngjarjen me humor, duke folur për “bashkëpunim të përkryer dhe zero pendesë”.
Në postimin e tyre, autoritetet kanë bërë shaka se ndaj “hajdutëve” janë në pritje akuza simbolike për vjedhje ushqimi. /Telegrafi/
