Një vështrim intim në jetën e Zonjës së Parë të ShBA-së: Dokumentari "Melania" del në kinematë në të gjithë botën
Amazon MGM Studios po përgatit një prezantim të gjerë teatral të filmit dokumentar "Melania", i cili ofron një pasqyrë intime të jetës së Zonjës së Parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Melania Trump, në periudhën prej 20 ditësh para inaugurimit të Presidentit Donald Trump në vitin 2025.
Filmi do të ketë një premierë më 29 janar 2026, njëkohësisht në 20 lokacione anembanë SHBA-së, ndërsa shpërndarja ekskluzive në kinema është njoftuar për një ditë më vonë, më 30 janar. Është një nga projektet më ambicioze dokumentare të viteve të fundit.
Ftesat për shfaqjet e premierave u janë dërguar tashmë personaliteteve të shquara dhe ngjarjet do të mbahen në tregjet kryesore, duke përfshirë Uashingtonin, Los Anxhelosin, Nju Jorkun, San Franciskon dhe qytete të tjera.
Presidenti Donald Trump dhe zonja e parë pritet të marrin pjesë në shfaqjen e filmit në Uashington, në Qendrën për Artet Performuese Donald J. Trump dhe John F. Kennedy, e cila kohët e fundit është riemëruar.
Në disa vende, u siguruan kinema shtesë për shkak të interesit të madh dhe u regjistrua deri në tetë herë më shumë interes sesa pritej.
Strategjia promovuese e filmit shtrihet përtej SHBA-së. Fushatat e marketingut kryhen në 30 vende, me pamje të vendosura në vende të famshme botërore si Duomo i Firences dhe Piccadilly Circus i Londrës, ndërsa reklama dixhitale u shfaq edhe në Las Vegas Sphere.
Producenti i filmit, Marc Beckman, i cili është gjithashtu këshilltari ekskluziv i lartë i Melania Trump, theksoi përfshirjen e saj në të gjitha aspektet e projektit.
Sipas tij, zonja e parë mori pjesë në krijimin e çdo reklame televizive dhe çdo billboardi në të gjitha vendet e përfshira në fushatë.
Filmi përshkruhet si një projekt që ofron "qasje të paparë", duke përfshirë takime private, vende të papara më parë dhe momente prapa skenave gjatë tranzicionit të Shtëpisë së Bardhë dhe zhvendosjes së familjes presidenciale në Uashington.
Melania Trump drejtoi gjithashtu rrjedhën krijuese të filmit, duke zgjedhur një publikim ekskluziv në kinema për t'i ofruar audiencës një "përvojë kinematografike të pasur dhe shumë të stilizuar".
Filmi fillimisht nuk do të jetë i disponueshëm në platformat e transmetimit, ndërsa një publikim në Prime Video është planifikuar për mesin e vitit 2026.
Dokumentari 104-minutësh është vlerësuar si PG, me regji nga Brett Ratner dhe është prodhuar në partneritet me Amazon MGM Studios, e cila fitoi të drejtat e filmit në një marrëveshje të supozuar prej 40 milionë dollarësh. Melania Trump e nënshkruan prodhimin përmes kompanisë së saj të prodhimit Muse Films.
Me biletat që janë tashmë në dispozicion për parashitje dhe një fushatë të fortë marketingu që është duke u zhvilluar, "Melania" përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara për Zonjën e Parë në fushën e filmit dokumentar dhe një projekt që kombinon një kontekst politik me standarde të larta prodhimi.
Modeli premierë në disa qytete thekson më tej shkallën e projektit dhe ambicien për të arritur audiencën përmes formatit tradicional të kinemasë.