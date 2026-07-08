Një vajzë 13-vjeçe nga India u rrëmbye dhe përdhunua nga 32 burra – autoritetet arrestojnë dhjetëra persona
Një rast tronditës nga Sri Ganganagar, Rajasthan, Indi ka shkaktuar zemërim mbarëkombëtar pasi një vajzë 13-vjeçare dyshohet se është rrëmbyer dhe mbajtur peng për disa ditë, gjatë të cilave ajo është sulmuar seksualisht vazhdimisht në hotele të shumta.
Çështja po hetohet nga një ekip special hetimor (SIT), i cili ka arrestuar 14 të akuzuar deri më tani, ndërsa zyrtarët thonë se arrestime të mëtejshme janë të mundshme ndërsa hetimi vazhdon.
Në një goditje të madhe, administrata e distriktit shkatërroi tre hotele që dyshohet se janë të lidhura me krimin, duke përmendur shkeljet dhe rolin e tyre të dyshuar në rast, transmeton Telegrafi.
E mbijetuara aktualisht po i nënshtrohet trajtimit mjekësor dhe autoritetet kanë siguruar se do të merren masa të rrepta ligjore kundër të gjithë atyre që janë gjetur të përfshirë.
13-vjeçarja kishte marrë një motoçikletë elektrike për të shkuar në shtëpinë e saj në Sriganganagar, Rajasthan.
Në vend që ta çonte në shtëpi, shoferi e rrëmbeu dhe ia shiti dikujt në një hotel. Ajo u shpëtua nga një hotel më 22 qershor nga policia.
Gjatë këtyre pesë ditëve, kjo vajzë e mitur u zhvendos midis katër hoteleve të ndryshme lokale, u detyrua të konsumonte alkool për të shuar britmat e saj dhe u sulmua seksualisht nga 32 burra. /Telegrafi/