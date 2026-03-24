Ekspertët në Oregon thanë se një top zjarri i gjelbër që ndriçoi qiellin e hershëm të mëngjesit mbi Paqësorin Veriperëndimor ishte një meteor që po digjej në atmosferë.

Jim Todd i Muzeut të Shkencës dhe Industrisë në Oregonin tha se topi i zjarrtë u vu re në të gjithë Oregonin dhe Uashingtonin.

"Meteorët, të njohur edhe si yje që bien, janë objekte të vogla qiellore që hyjnë në atmosferën e Tokës", tha Todd.

Shoqata Amerikane e Meteorëve regjistroi gjithashtu raportime të shumta për shikime meteorësh duke filluar nga Portland, Oregon, deri në Snohomish, Washington.

OMSI tha se ngjyra e gjelbër e topit të zjarrtë ishte rezultat i djegies së magnezit të meteorit në atmosferë. /Telegrafi/


- YouTube www.youtube.com

InteresanteFun