Një tjetër shqiptare po shkëlqen në skenën e huaj, 15 vjeçarja Lionella Jakaj
Jemi mësuar të flasim e të dëgjojmë për yjet shqiptare me famë botërore si Dua Lipa, Bebe Rexha, Rita Ora, Ava Max apo edhe yje si Loredana ku gjermano folësit dhe shqiptarët e njohim mjaft mirë.
Por një tjetër yll e cila është vetëm 15 vjeç çdo ditë e më shumë po shkëlqen. Fjalë është për Lionella Jakaj, besoj se e mbani mend pasi ajo ishte artistja e vogël më e mirë në finalen e "The Voice Kids" gjatë këtik viti ku performanca e saj bëri që ti mahnisë të gjithë.
Super ylli 15 vjeçare jeton me familje në Vjenë të Austrisë dje origjina e saj është nga Fshaj i Gjakovës.
Mjafton që të hyni në rrjetet e saja sociale sidomos në tik tok e të shihni sa bukur e sa me talent dhe me stil ajo bën rrep gjerman, por dëgjon dhe pëlqen shumë edhe artistët shqiptarë si Tayna, Don Xhoni, Mozzik, Getinjo, Unikatil por idhulli i saj mbetet Loredana ku edhe shkëlqeu me këngën e saj para jurisë në talent show në Gjermani.
Ajo ka 7 vjet që merret me muzikë dhe mbani mend mirë këtë emêr pasi një ditë do të listohet në yjet shqiptare me famë botëtore që në fillim i përmendem.
Gjithashtu ne mësojmë se talentja do të vijë me 24 korrik me projektin e saj të parë muzikor që është krijim i saj. Suksese Lionela Jakaj shdërritsh gjithmonë dhe le të bësh krenarë të gjithë shqiptarët kudo në botë! /Telegrafi/