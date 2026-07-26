Një shtet evropian vendos taksë për çdo kilometër të kaluar me automjete elektrike
Britania e Madhe ka vendosur të ndryshojë mënyrën e taksimit të automjeteve elektrike, duke futur një tarifë të bazuar në numrin e kilometrave të përshkuar.
Kjo masë shihet si një model i mundshëm për të ardhmen, pasi rritja e numrit të makinave elektrike po ul të ardhurat që shtetet marrin nga taksat mbi karburantet.
Me kalimin gradual nga automjetet me motorë me djegie të brendshme drejt makinave elektrike, shumë qeveri po përballen me një problem të ri: shoferët e automjeteve elektrike nuk paguajnë taksa për benzinën ose naftën, të cilat tradicionalisht kanë financuar mirëmbajtjen e rrugëve.
Sistemi i ri parashikon që pronarët e automjeteve elektrike të paguajnë sipas distancës së udhëtuar, pra sa më shumë kilometra të bëjë një automjet, aq më e lartë do të jetë pagesa.
Autoritetet argumentojnë se kjo mënyrë është më e drejtë, pasi të gjithë përdoruesit e rrugëve duhet të kontribuojnë në financimin e infrastrukturës, pavarësisht llojit të energjisë që përdorin automjetet e tyre.
Megjithatë, masa ka shkaktuar debate. Përkrahësit thonë se është një hap i domosdoshëm për të zëvendësuar të ardhurat që humbin nga rënia e përdorimit të karburanteve fosile, ndërsa kritikët paralajmërojnë se mund të ngadalësojë përhapjen e automjeteve elektrike.
Ekspertët vlerësojnë se modele të tilla të taksimit mund të shfaqen edhe në vende të tjera evropiane në vitet e ardhshme, ndërsa qeveritë kërkojnë mënyra të reja për të financuar rrjetet rrugore në epokën e transportit elektrik. /Telegrafi/