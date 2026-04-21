Një sherr i planifikuar pranë shkollës së mesme në Karolinën e Veriut shpërtheu në të shtëna, duke vrarë dy adoleshentë dhe duke plagosur pesë të tjerë, thotë policia

Dy adoleshentë u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën pasi një sherr përfundoi në të shtëna me armë në një park publik të Karolinës së Veriut që kufizohet me një shkollë të mesme, njoftoi të hënën policia e Winston-Salem.

Të shtënat ndodhën në një park publik gjatë orëve të mëngjesit dhe përfshinin adoleshentë, duke nënvizuar shqetësimet e vazhdueshme midis zbatimit të ligjit në lidhje me dhunën e të rinjve dhe mosmarrëveshjet që përshkallëzohen në të shtëna me armë.

Nuk janë njoftuar arrestime.

Autoritetet morën një telefonatë në lidhje me një sherr në zhvillim e sipër rreth orës 9:52 të mëngjesit.

Ndërsa oficerët ishin në rrugë për në vendngjarje, ata u njoftuan se "kishte të shtëna dhe se disa individë ishin goditur nga të shtënat me armë", tha kapiteni i Policisë së Winston-Salem, Kevin Burns, gjatë një konference për shtyp.

Policia tha se gjeti një mashkull 17-vjeçar në parking, të identifikuar si Erubey Romero Medina, i cili vuante nga një plagë me armë zjarri. Oficerët gjetën gjithashtu 16-vjeçarin Daniel Jimenez Millian më tej brenda parkut, i cili gjithashtu ishte qëlluar me armë zjarri. Të dy u shpallën të vdekur në vendngjarje.

Përveç dy personave të vrarë, pesë adoleshentë të tjerë — të moshës 14 deri në 19 vjeç — u plagosën në të shtënat, me lëndime që varionin nga kritike deri në të lehta, tha Burns.

Emrat e të plagosurve nuk u bënë të ditur, por u identifikuan si katër vajza dhe një djalë.

Incidenti shënon të shtënat e 117-ta masive në SHBA deri më tani këtë vit, sipas Arkivit të Dhunës me Armë. /Telegrafi/

AmerikaNga BotaBotë