Një sherr i planifikuar pranë shkollës së mesme në Karolinën e Veriut shpërtheu në të shtëna, duke vrarë dy adoleshentë dhe duke plagosur pesë të tjerë, thotë policia
Dy adoleshentë u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën pasi një sherr përfundoi në të shtëna me armë në një park publik të Karolinës së Veriut që kufizohet me një shkollë të mesme, njoftoi të hënën policia e Winston-Salem.
Të shtënat ndodhën në një park publik gjatë orëve të mëngjesit dhe përfshinin adoleshentë, duke nënvizuar shqetësimet e vazhdueshme midis zbatimit të ligjit në lidhje me dhunën e të rinjve dhe mosmarrëveshjet që përshkallëzohen në të shtëna me armë.
Nuk janë njoftuar arrestime.
UPDATE: Residents are in shock after a mass middle school shooting in Winston-Salem, North Carolina left multiple people dead.
Authorities say two youths had reportedly agreed to meet and fight at a local park, but the situation escalated into gunfire.
A heartbreaking and… pic.twitter.com/YvdQoQDRt5
— MAGA Signal (@MAGASignal47) April 20, 2026
Autoritetet morën një telefonatë në lidhje me një sherr në zhvillim e sipër rreth orës 9:52 të mëngjesit.
Ndërsa oficerët ishin në rrugë për në vendngjarje, ata u njoftuan se "kishte të shtëna dhe se disa individë ishin goditur nga të shtënat me armë", tha kapiteni i Policisë së Winston-Salem, Kevin Burns, gjatë një konference për shtyp.
Policia tha se gjeti një mashkull 17-vjeçar në parking, të identifikuar si Erubey Romero Medina, i cili vuante nga një plagë me armë zjarri. Oficerët gjetën gjithashtu 16-vjeçarin Daniel Jimenez Millian më tej brenda parkut, i cili gjithashtu ishte qëlluar me armë zjarri. Të dy u shpallën të vdekur në vendngjarje.
MASS SHOOTING NEAR WINSTON-SALEM MIDDLE SCHOOL LEAVES TWO DEAD
Multiple others were injured after gunfire broke out near a middle school in Winston-Salem, North Carolina.
The shooting reportedly happened after 2 juveniles planned to fight each other at a park. pic.twitter.com/MPmpYWpcbQ
— NewsForce (@Newsforce) April 20, 2026
Përveç dy personave të vrarë, pesë adoleshentë të tjerë — të moshës 14 deri në 19 vjeç — u plagosën në të shtënat, me lëndime që varionin nga kritike deri në të lehta, tha Burns.
Emrat e të plagosurve nuk u bënë të ditur, por u identifikuan si katër vajza dhe një djalë.
Incidenti shënon të shtënat e 117-ta masive në SHBA deri më tani këtë vit, sipas Arkivit të Dhunës me Armë. /Telegrafi/