Një punëtor nga Kriva Pallanka humb jetën vendin e punës, trupi është dorëzuar për autopsi
Një banor nga Kriva Pallanka humbi jetën gjatë kryerjes së detyrave të tij të punës. Personi në fjalë është S.J. (52) i cili punonte në "EVN".
"Një raport për një person të vdekur në vendin e quajtur "Poljana" në fshatin Ogut të Kriva Pallankës nga institucioni publik shëndetësor në Kriva Palankë është regjistruar dje në orën 13:00 në polici", thuhet në njoftimin e MPB-së.
Ata shtojnë se pas masave të marra, është përcaktuar se bëhet fjalë për S.J., një 52-vjeçar nga Kriva Pallanka, punonjës i "EVN", i cili vdiq gjatë kryerjes së detyrave të tij të punës.
"Një mjek ka konfirmuar vdekjen, dhe me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dorëzuar në Departamentin e Mjekësisë Ligjore për autopsi.
Në vendin e ngjarjes është kryer inspektim nga një ekip policor nga DPB Kriva Pallanka", thuhet në njoftim./Telegrafi/