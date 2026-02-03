Një person theri me thikë kushërirën dhe veten e tij në Gjakovë, rasti po hetohet
Një person i moshës madhore pas një mosmarrëveshjeje ka lënduar veten dhe kushërirën e tij sot rreth orës 11:00 në fshatin Osek Hilë – Gjakovë.
Lajmi për Telegrafin është konfirmuar nga zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi.
Sipas saj, bëhet e ditur se lëndimet dyshohet se janë shkaktuar me mjet të mprehtë (lëndime të lehta trupore), të dy personat e përfshirë kanë marrë trajtim mjekësorë.
“Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore”, ka thënë Krasniqi. /Telegrafi/
