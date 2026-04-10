Një person gjendet i vdekur në ashensorin e një objekti në Shkup
Gjatë ditës së djeshme, respektivisht rreth orës 13:25, në një objekt në zonën e Bit Pazarit në Shkup është gjetur i vdekur A.S. (65) nga Shkupi.
Nga Policia e rajonit të Shkupit bëjnë të ditur se 65-vjeçari u gjet i vdekur në ashensor.
“Më 09.04.2026, në ora 13:25 në SPB Shkup është raportuar se në një objekt shitjeje të një firme private në zonën e Bit Pazarit është gjetur i vdekur A.S. (65) nga Shkupi. Zyrtarë policorë nga Stacioni Policor Bit Pazar kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe, në bisedë me ta, punonjësi B.S. (28) nga Shkupi ka deklaruar se A.S. kishte ardhur në objekt për t’i vizituar. Sipas raportimit, pasi punonjësi ishte ngjitur për punë në katin e pestë të objektit, e kishte informuar A.S. se ashensori nuk punon, ndërsa duke zbritur kishte dëgjuar se ishte aktivizuar alarmi i ashensorit, pasi dyert e ashensorit në të gjitha katet kishin qenë të hapura. Pas kësaj, në katin përdhes, në pjesën e ashensorit, ai e ka gjetur A.S. të shtrirë në tokë”, thonë nga MPB.