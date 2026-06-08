Rënie shiu në Manastir, vërshohen disa rrugë
Sasitë e mëdha të shiut që ranë në Manastir këtë pasdite shkaktuan probleme në funksionimin normal të pjesëve të qytetit, informoi Komuna e Manastirit dhe konfirmoi se ekipet nga NP "Niskogradba" Manastir janë në terren.
"Ndërhyrjet u kryen në vendbanimin "Strelishte" në rrugën "8 Shtatori", vendbanimin Karposh-Klanica në segmentin që të çon në rrugën "Zhelezniçka", në rrugën "Zhelezniçka" në segmentin pranë "Imperator", vendbanimin "Strçin" në lumin Kurderes, rrugën "Patrizanska" përpara Mjekësisë së Punës, Orizare e Epërme në rrugën "Krte Nale", kanalin e kullimit, Ratanski poroj, në rrugën "Bursa" dhe në rrugën "Car Samoil"".
"Gjithashtu, ekipet nga NP do të ndërhyjnë në rrugën që të çon në fshatin Rashtani, dhe ndërhyrje më të vogla pati në "Badembalari", vendbanimin "Bair", në rrugën "Shiroka" ku rrjetat nuk mundën të mbledhin ujin nga kodra, pastaj në rrugën "Vasko Karangelevski" në Kurdelesin e vjetër që të çon në rrugën "Smilevski Kongres"", njoftoi komuna.
Ekipet nga "Niskogradba" do të ndërhyjnë edhe në rrugën për në Brusnik dhe Lavci.