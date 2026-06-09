Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë me vranësira të pakta deri në mesatare. Pasdite pritet paqëndrueshmëri lokale, e cila do të sjellë shira të rrëmbyeshëm afatshkurtër, bubullima, erëra të forta dhe mundësi për breshër të izoluar.
Temperaturat e mëngjesit do të variojnë nga 8 deri në 19 gradë, ndërsa temperaturat maksimale ditore do të arrijnë nga 26 deri në 34 gradë Celsius.
Në Shkup, moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë, me vranësira të pakta deri në mesatare. Në disa pjesë të luginës, priten kushte për shira të rrëmbyeshëm afatshkurtër, bubullima dhe erëra të forta në pasdite. Temperatura minimale në kryeqytet do të jetë rreth 15 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë.