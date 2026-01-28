Një person gjendet i pajetë brenda një veture në Veternik, policia nis hetimet
Një person është gjetur i pajetë sot pasdite në një automjet në lagjen Veternik të kryeqytetit.
Lajmin për Telegrafin e ka bërë të ditur zëdhënësi i Policisë për Prishtinën, Enis Pllana.
“Rreth orës 15:00 kemi pranuar informatën se një person pa shenja jete gjendet në një automjet në Veternik. Vdekjen e viktimës, mashkull, e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendngjarje”, tha Pllana.
Policia, në koordinim me prokurorin e shtetit, ka nisur hetimet mbi vdekjen dhe po ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe ekzaminimet që do të ndihmojnë sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
Në disa media po raportohet se dyshohet për vetëvrasje, por Policia nuk ka dhënë ende një konfirmim zyrtar për shkakun e vdekjes.
“Hetimet janë në zhvillim e sipër, dhe çdo detaj do të sqarohet pas përfundimit të veprimeve hetimore”, shtoi Pllana. /Telegrafi/