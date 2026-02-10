Një paralajmërim misterioz nga Auto Mita - çfarë fshihet pas tij?
Auto Mita ka ngritur kureshtjen e publikut me një paralajmërim të shkurtër, pa dhënë detaje konkrete rreth risisë që pritet të prezantohet.
Showroom-i, i njohur për përzgjedhjen e veturave dhe standardin e prezantimit në tregun automobilistik, ka lënë të hapur mundësinë për disa skenarë - nga një model i ri veture, te një ofertë apo koncept i ri për klientët.
Ajo që dihet me siguri është koha. Më 13 shkurt 2026, në ora 18:00, pritet të zbulohet ajo që aktualisht po mbahet sekret.
Deri atëherë, mbetet e hapur pyetja: çfarë po përgatit Auto Mita?
Top Lajme
Jobs
Deals