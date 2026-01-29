Një nënë në Kaliforni u vuri të njëjtin emër katër vajzave të saj - shpjegon arsyen
Një nënë nga Kalifornia ka bërë bujë në rrjetet sociale pasi ka zbuluar se i ka quajtur të katër vajzat e saj me të njëjtin emër: Mary.
Mary dhe bashkëshorti i saj Brian thonë se emri nuk ishte rastësi, por pjesë e një tradite të vjetër familjare.
Sipas saj, breza të tërë grash të forta katolike në familje kanë mbajtur emrin Mary.
Për të shmangur konfuzionin, secila vajzë thirret me emrin e dytë ose me një nofkë.
Çdo Mary është emëruar në nder të një anëtari të ndryshëm të familjes.
Edhe pse janë kritikuar online për zgjedhjen e pazakontë, prindërit thonë se vajzat i duan emrat e tyre.
Nëna thekson se familja nuk ka nevojë për miratimin e të tjerëve.
Ajo shton se emri Mary përfaqëson forcë, qëndrueshmëri dhe vlera që ajo dëshiron t’ua përcjellë vajzave të saj. /Telegrafi/