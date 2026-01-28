Gjykata Themelore në Pejë, Departamenti për Krime të Rënda, i ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji të pandehurit M.N.

Vendimi është marrë pas kërkesës së Prokurorisë Themelore në Pejë për shkak të dyshimit të bazuar se i pandehuri ka kryer veprën penale “Dhunimi”, nga neni 227 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Dyshohet se është dhunuar një grua në Deçan, rasti nën hetim

Sipas njoftimit të gjykatës, paraburgimi është caktuar edhe për shkak të ekzistimit të kushteve ligjore për shqiptimin e kësaj mase, me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së procedurës penale.

M.N u arrestua të hënën në Deçan, dhe paraburgimi do ti llogaritet nga data e arrestimit deri më 25 shkurt 2026, në ora 16:00. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajmeRajoni i PejësDrejtësiPejaPejaDeçaniLajme