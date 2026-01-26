Dyshohet se është dhunuar një grua në Deçan, rasti nën hetim
Raportohet se është dhunuar një grua në Deçan.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të dielën rreth orës 00:01, në Deçan.
Tutje bëhet e ditur se rasti është në procedurë të rregullt.
“Deçan / 25.01.2026 – 00:01. Është raportuar se ndaj viktimës femër kosovare është kryer vepra e lartcekur nga i dyshuari mashkull kosovar. Rasti në procedurë hetimore”, thuhet në raport. /Telegrafi/
