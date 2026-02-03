Një moment historik - zgjedhjet e para shumëpartiake të vitit 1992 për Kuvendin dhe Presidentin përmes objektivit të Ridvan Slivovës
Më 25 maj 1992 në Kosovë janë mbajtur me sukses zgjedhjet e para shumë-partiake parlamentare dhe presidenciale.
Zgjedhjet e para shumëpartiake për Parlamentin dhe presidentin e Republikës së Kosovës i kishte përshkruar masiviteti, vullneti i madh i zgjedhësve që përmes këtij akti historik të arriheshin kërkesat e kamotshme të qytetarëve të Kosovës.
Një ditë pas zgjedhjeve, presidenti historik, Ibrahim Rugova kishte deklaruar në atë kohë se zgjedhjet e mbajtur dëshmuan se populli i Kosovës di të organizohet, të mbajë pushtet e të bëjë shtet.
“Zgjedhjet ishin një cilësi e re që dëshmojnë se ky popull di të organizohet, di të mbajë pushtet dhe që di të bëjë shtet”, ishte shprehur një ditë pas këtyre zgjedhjeve, presidenti historik, Ibrahim Rugova. /Telegrafi/