Një milionë euro ka kushtuar evakuimi i shtetasve të Maqedonisë së Veriut nga Dubai
Në faqen e sistemit të prokurimit publik prej dje është publikuar marrëveshja e Ministrisë së Punëve të Jashtme me operatorin për evakuimin e qytetarëve të RMV-së nga Lindja e Mesme.
Bëhet fjalë për një marrëveshje të negociuar pa publikuar njoftim për prokurim publik, të arritur me Avialog Dooel për shumën prej 59,799,900 denarë.
Më parë, Ministri Timço Mucunski tha se qytetarëve të RMV-së nuk do t'u ngarkohej tarifa për transportin ajror për evakuim.
Deri më tani, një pjesë e madhe e qytetarëve të RMV-së që kërkuan ndihmë për t'u larguar nga vendet e rrezikshme janë evakuuar.
Dje, në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit mbërriti grupi i dytë i qytetarëve, të cilët fluturuan shëndoshë e mirë nga Dubai dhe u larguan nga territori i Emirateve të Bashkuara Arabe.
"Lidhur me situatën aktuale në Lindjen e Mesme, për shkak të së cilës një numër i madh qytetarësh të RMV-së gjenden në vendet nën sulm ose në rrezik sulmesh të mëtejshme nga Irani, që nga fillimi i konfliktit, gjithsej 473 qytetarë të RMV-së kanë kontaktuar misionet diplomatike dhe konsullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Tel Aviv, Doha dhe Abu Dhabi dhe kanë kërkuar evakuim, prandaj Ambasadat komunikojnë çdo ditë me qytetarët tanë dhe mbledhin të dhëna dhe kërkesa për evakuim nga rajoni, pra nga Izraeli, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvajti dhe Bahreini, por aktualisht nuk ka mundësi për evakuim nga ajri", thonë nga Ministria e Punëve të Jashtme.