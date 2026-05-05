Një milion kilometra me Mercedesin - shikoni momentin kur ndodhi
Mercedesi legjendar W124 është një nga shembujt e fundit të makinave që dikur prodhoheshin me synimin për të qenë të pathyeshme.
Ai doli në treg në vitin 1984, dhe edhe sot shumë prej tyre vazhdojnë të ecin pa problem.
Ka plot raste të këtyre automjeteve që kanë përshkuar më shumë se gjysmë milioni kilometra pa vështirësi.
Tani është shfaqur një video e shkurtër e një Mercedes 200 Diesel, i cili ka kaluar shifrën prej një milion kilometrash – dhe këtë e bën ndërsa lëviz me shpejtësi 180 km/h.
Nëse rastësisht nuk e dini për cilin model bëhet fjalë, po bashkëngjitet një fotografi e Mercedes E 500.
Sigurisht, gjithçka nuk duket shumë e sigurt. Xhirimi në një shpejtësi të tillë bart rreziqe të mëdha, por një milion kilometra është një shifër e jashtëzakonshme. /Telegrafi/