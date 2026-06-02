Audi Q7 2027 ‘prezantohet’ para datës së planifikuar
Audi Q7 i gjeneratës së dytë u shfaq në janar 2015 në Panairin e Automobilave në Detroit, duke e bërë modelin aktual një nga më të vjetrit në segmentin e tij.
Më shumë se 11 vjet dhe dy ndryshime të reja më vonë, SUV-i luksoz më në fund është gati të ndërrojë breza.
Edhe pse disa prisnin që Q9, tashmë i prezantuar, të shfaqej i pari, vëllai më i vogël do të udhëheqë rrugën, transmeton Telegrafi.
Q7 i ripërtërirë duhet të debutojë në ditët në vijim, dhe ndërkohë, një imazh paralajmërues na jep një pamje të përgjigjes së Audi-t ndaj ndryshimit të ri të Mercedes GLE dhe BMW X5 të gjeneratës së ardhshme.
Ndërsa detajet mbeten të pakta, dihet që luxobarge i ri shfaqet në versionin S Line dhe është i përfunduar në Alopias Blue.
Jemi të lumtur të shohim dorezat tradicionale të dyerve, dhe sapo të zbulohet automjeti i plotë, është e arsyeshme të presim një dizajn jo shumë të ndryshëm nga Q9 më i madh.
E njëjta gjë duhet të vlejë edhe për pjesën e brendshme, të cilën Audi e ka zbuluar tashmë në Q9.
Edhe pse Q7 i gjeneratës së tretë do të vendoset poshtë tij në hierarkinë e SUV-ve, Ingolstadt thotë se do të ketë "materiale të klasit të parë".
Audi më parë pranoi se cilësia e brendshme kishte rënë vitet e fundit, por premtoi një rikthim në formë.
Ka shumë mundësi që edhe me Q9 në prag, Q7 i ri do të vazhdojë të ofrojë një opsion në rreshtin e tretë.
Sigurisht, blerësit që kërkojnë hapësirë më të madhe për këmbët për pasagjerët më të pasmë dhe kapacitet më të madh të ngarkesës ka të ngjarë të duan të kalojnë në SUV më të madh.
Në pjesën e përparme, mos u habitni nëse do të gjeni një panel të rëndë të ngjashëm me Q9 dhe modelet e tjera të fundit të Audi-t.
Detajet rreth sistemeve të fuqisë mbeten të mbuluara me mister, por motorët V6 me benzinë dhe naftë duken si një bast i sigurt.
Nëse Audi synon të ndërtojë një SQ7 tjetër, një V8 më i madh mund të jetë gjithashtu në plan.
Me rregulloret e emetimeve që po bëhen gjithnjë e më të rrepta në të gjithë botën, veçanërisht në Evropë, të paktën një hibrid plug-in me një bateri të konsiderueshme është planifikuar.
Q7 dhe Q9 nuk janë të vetmet modele që Audi planifikon të zbulojë më vonë këtë vit. Në anën tjetër të linjës, A2 do të kthehet si një automjet tërësisht elektrik diku këtë vjeshtë.
Kur të mbërrijë, A2 i gjeneratës së dytë do të marrë rolin e modelit të nivelit fillestar pas rënies së fundit të A1 dhe Q2.
Edhe pse nuk është konfirmuar zyrtarisht, RS6 limuzinë i gjeneratës së ardhshme dhe RS6 Avant duhet të dalin gjithashtu në vitin 2026. /Telegrafi/