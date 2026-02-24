Një milion euro në automjet, tre persona ndalohen për 48 orë – dyshohen për “Shpëlarje parash”
Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Kosovës (PSRK), tre persona janë ndaluar për 48 orë nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Shpëlarja e parave”.
Të dyshuarit, Ardit Laska, polic në radhët e Policisë së Shtetit në Shqipëri; Ahmet Kaziu dhe Etnik Ahmaxhokaj, janë ndaluar gjatë një kontrolli të kryer në pikëkalimin kufitar Merdar, në kuadër të një operacioni të përbashkët të Policisë dhe Doganës së Kosovës.
Automjeti i dyshuar është ndaluar gjatë hyrjes në Kosovë, dhe brenda tij janë gjetur dhe sekuestruar një shumë e konsiderueshme parash.
Tre të arrestuar pas konfiskimit të një milion eurove në Merdar - automjeti hynte nga Serbia në Kosovë
Sipas vlerësimeve fillestare, shuma e dyshuar arrin në rreth një milion euro, njofton PSRK.
Prokuroria po punon ngushtë me Policinë për të ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore të nevojshme për zbardhjen e plotë të rastit, duke respektuar procedurat në fuqi.
Hetimet e mëtejshme pritet të zbulojnë origjinën e parave dhe rrjetin e mundshëm të përfshirjes në veprimtari kriminale./Telegrafi/