Një i burgosur 23-vjeçar nga burgu i Shutkës ka ndërruar jetë, ai është dërguar në spital në gjendje të rëndë
Një i burgosur 23-vjeçar nga burgu “Shutka” u soll dje në Qendrën Klinike të Shkupit në gjendje të rëndë dhe ndërroi jetë pak më vonë, njoftoi policia.
Një autopsi do të kryhet mbi trupin e të ndjerit.“Më 07.03.2026, Shërbimi i Kujdesit Shëndetësor i Shkupit (SPB) ka marrë një njoftim nga Kompleksi i Klinikave “Nëna Terezë” në Shkup se tek ata është sjellë S.R. (23) nga Shkupi – i dënuar nga Burgu i Shkupit – Institucioni Korrektues – me gjendje të përkeqësuar shëndetësore, i cili ka ndërruar jetë në orën 20:10 në institucion.
Vdekja është konfirmuar nga një mjek, dhe me udhëzim të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dorëzuar për obduksion”, thuhet në buletinin e policisë.
