Një grua u rrezikua seriozisht ndërsa përpiqej të bënte selfie pranë detit në Paignton, Devon - Angli, gjatë valëve të forta të Stuhisë Ingrid.

Pamjet e regjistruar nga një banor e tregon tërheqjen e saj nga vala dhe britmën e frikës kur u përplas pjesërisht nga uji.

Megjithëse u rrezikua, ajo u kthye sërish disa herë drejt skajit për të kapur “foton perfekte”.

Sjellja e saj rriti shqetësimet për edukimin e të rinjve mbi rreziqet e detit.

Ngjarje të tjera tragjike u rikujtuan, përfshirë humbjen e jetës së një vajze 15-vjeçare dhe një kalimtari që përpiqej ta shpëtonte.

Autoritetet britanike paralajmërojnë gjithmonë për respektimin e forcës së natyrës dhe shmangien e rreziqeve pranë detit. /Telegrafi/

