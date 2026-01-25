Një grua rrezikoi seriozisht ndërsa përpiqej të bënte selfie pranë detit në Angli, gjatë valëve të forta të stuhisë
Një grua u rrezikua seriozisht ndërsa përpiqej të bënte selfie pranë detit në Paignton, Devon - Angli, gjatë valëve të forta të Stuhisë Ingrid.
Pamjet e regjistruar nga një banor e tregon tërheqjen e saj nga vala dhe britmën e frikës kur u përplas pjesërisht nga uji.
Megjithëse u rrezikua, ajo u kthye sërish disa herë drejt skajit për të kapur “foton perfekte”.
Sjellja e saj rriti shqetësimet për edukimin e të rinjve mbi rreziqet e detit.
Ngjarje të tjera tragjike u rikujtuan, përfshirë humbjen e jetës së një vajze 15-vjeçare dhe një kalimtari që përpiqej ta shpëtonte.
Autoritetet britanike paralajmërojnë gjithmonë për respektimin e forcës së natyrës dhe shmangien e rreziqeve pranë detit. /Telegrafi/
Për të shikuar pamjet, klikoni KËTU.
