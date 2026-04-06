Një familje thuhet se ka përjetuar një takim të papritur me një arush të ri në Liqenet e Plitvicës, Kroaci.
Arushi kaloi papritmas përpara tyre dhe u ngjit në një kodër vetëm rreth 2 metra larg.
Ai qëndroi në këmbët e pasme dhe i vëzhgonte me kureshtje.
Bashkëshortët dhe vajza e tyre 3-vjeçare mbetën pa fjalë për një moment, të mahnitur nga pamja.
Vajza i dha një nuancë të veçantë takimit, duke thënë me entuziazëm se “arushi po kërkon shoqen e tij Mashën“.
Ky takim i papritur me natyrën ishte një përvojë e paharrueshme për të gjithë. /Telegrafi/
