Një e shtënë me top shënoi fillimin e muajit të agjërimit në Sarajevë
Kryeqyteti i Bosnjë dhe Hercegovinës, Sarajeva, shënoi fillimin e Ramazanit me një të shtënë tradicionale nga topi, e lëshuar nga Kalaja historike e Verdhë, duke ruajtur një zakon shekullor që daton nga periudha osmane.
Qindra fëmijë dhe familje u mblodhën në Bashçarshi, zonën e vjetër të qytetit, para thirrjes ezanit të akshamit dhe marshuan drejt kalasë duke mbajtur balona me ngjyra.
Zëra të gëzuar jehuan përgjatë rrugëve prej guri të epokës osmane, duke i dhënë një atmosferë festive ambientit shpirtëror të Sarajevës.
Procesioni krijoi pamje tërheqëse vizuale, teksa fëmijët shprehën entuziazmin e tyre dhe familjet ndanë gëzimin e festës.
Me të shtënën e topit, fëmijët lëshuan balonat në qiell për të shënuar fillimin e muajit të shenjtë.
Balonat që ngrihen mbi Sarajevë simbolizojnë unitetin, shpresën dhe solidaritetin e lidhur me Ramazanin.
Ky zakon i shpalljes së Ramazanit me të shtënë topi, i ruajtur që nga periudha osmane, vazhdoi jo vetëm në Sarajevë, por edhe në qytete të tjera të vendit, duke forcuar lidhjen e fortë kulturore mes së kaluarës dhe së tashmes. /AA/