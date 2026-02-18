Kryeqyteti i Bosnjë dhe Hercegovinës, Sarajeva, shënoi fillimin e Ramazanit me një të shtënë tradicionale nga topi, e lëshuar nga Kalaja historike e Verdhë, duke ruajtur një zakon shekullor që daton nga periudha osmane.

Qindra fëmijë dhe familje u mblodhën në Bashçarshi, zonën e vjetër të qytetit, para thirrjes ezanit të akshamit dhe marshuan drejt kalasë duke mbajtur balona me ngjyra.

Zëra të gëzuar jehuan përgjatë rrugëve prej guri të epokës osmane, duke i dhënë një atmosferë festive ambientit shpirtëror të Sarajevës.

Procesioni krijoi pamje tërheqëse vizuale, teksa fëmijët shprehën entuziazmin e tyre dhe familjet ndanë gëzimin e festës.

Me të shtënën e topit, fëmijët lëshuan balonat në qiell për të shënuar fillimin e muajit të shenjtë.

Balonat që ngrihen mbi Sarajevë simbolizojnë unitetin, shpresën dhe solidaritetin e lidhur me Ramazanin.

Ky zakon i shpalljes së Ramazanit me të shtënë topi, i ruajtur që nga periudha osmane, vazhdoi jo vetëm në Sarajevë, por edhe në qytete të tjera të vendit, duke forcuar lidhjen e fortë kulturore mes së kaluarës dhe së tashmes. /AA/

InteresanteFun