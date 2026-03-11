Një e katërta e të gjithë iPhone-ve të rinj tani prodhohen në Indi
Sipas një raporti të ri nga Bloomberg News, 25% e të gjithë iPhone-ve të rinj tani prodhohen në Indi.
Rreth 55 milionë iPhone u prodhuan në Indi vitin e kaluar, nga 36 milionë në vitin 2024, transmeton Telegrafi.
Ngritja e Indisë si një qendër kryesore e prodhimit të iPhone filloi në vitin 2017 me iPhone SE, me iPhone 6s që iu bashkua asaj një vit më vonë.
Në atë kohë, qëllimi kryesor i Apple ishte të shmangte tarifat e larta të importit të Indisë për mallrat e prodhuara në Kinë, por Cupertino shpejt ra në mes të luftës tregtare në lulëzim SHBA-Kinë, e cila e detyroi atë të zgjeronte prodhimin e iPhone në më shumë rajone jashtë Kinës.
Që nga ajo kohë, prodhimi i iPhone në Indi është zgjeruar vazhdimisht pasi Foxconn, Tata Electronics dhe Pegatron filluan të montonin të gjitha modelet kryesore të iPhone në muajt pas njoftimeve të tyre. iPhone 15 sinjalizoi një ndryshim, duke u bërë iPhone i parë që u montua në Indi dhe u disponua lokalisht që nga dita e parë.
India ka forcuar stimujt e prodhimit vendas dhe po shndërrohet në qendrën kryesore të prodhimit të Apple për iPhone, me të gjitha pajisjet e reja të serisë iPhone 17 që shiten në tregun amerikan që thuhet se montohen në Indi.
Sipas një thashethemi nga fundi i vitit 2025, Apple madje po planifikon të montojë çipat e iPhone në Indi. /Telegrafi/