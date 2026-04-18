Një destinacion 'i fshehur' tani më afër se kurrë, Grenlanda hap aeroportin e ri
Një aeroport i ri është hapur në Qaqortoq, Grenlandë, duke u dhënë udhëtarëve ndërkombëtarë akses të drejtpërdrejtë në qytetin kryesor të Grenlandës Jugore për herë të parë.
Kjo shënon hapjen e një prej zonave më të larmishme dhe më pak të vizituara të Arktikut.
“Grenlanda Jugore ofron një kombinim të rrallë të natyrës së fuqishme dhe një kulture të gjallë të formuar ndër breza”, ka deklaruar drejtoresha e “Visit Greenland”, Anne Nivika Grodem.
“Qasja e përmirësuar na lejon të mirëpresim vizitorët me një qëllim më të madh – duke inkurajuar udhëtimin me kuriozitet, ndërkohë që krijojmë vlerë të qëndrueshme për komunitetet lokale dhe përvoja më kuptimplote për mysafirët tanë”, shtoi ajo.
Më parë i arritshëm vetëm me helikopter ose varkë, Qaqortoq tani është bërë porta kryesore për në jug, me fluturime gjatë gjithë vitit nga kryeqyteti i Grenlandës, Nuuk, dhe lidhje sezonale nga Islanda.
Aeroporti zëvendëson Narsarsuaq – rreth 60 kilometra larg – si pikën kryesore të hyrjes, duke zvogëluar ndjeshëm kohën e udhëtimit drejt qendrës jugore të Grenlandës.
Grenlanda Jugore është e njohur për kullotat e gjelbra, mbarështimin e deleve dhe natyrën e egër.
Hapja është pjesë e një zgjerimi më të gjerë të rrjetit të aviacionit të Grenlandës, pas aeroportit të Nuuk dhe përpara aeroportit të ri të Ilulissat më vonë këtë vit - duke e bërë Grenlandën gjithnjë e më të arritshme si destinacion.