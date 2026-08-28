Një burrë dyshohet se u dhunua psikikisht nga nusja e djalit në Pejë, rasti po hetohet
Një person ka raportuar se nusja e djalit të tij në vazhdimësi kishte ushtruar dhunë psikike ndaj tij.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të enjten rreth orës 01:00, në Pejë.
Tutje bëhet e ditur se me vendim të prokurorit pas intervistimit pakët janë liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt.
“Pejë 26.08.2026-01:00. Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se e reja e tij (nusja e djalit) e dyshuara femër kosovare, në vazhdimësi kishte ushtruar dhunë psikike ndaj tij. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit palët janë liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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