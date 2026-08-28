Sulmoi një të mitur në Gjakovë, arrestohet i dyshuari
Një person është arrestuar pasi ditë më parë kishte sulmuar një të mitur.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 21.08.2026 rreth orës 18:00, në Gjakovë.
Tutje thuhet se nuk raportohet për të lënduar.
“Gjakovë 21.08.2026-18:00. Më 27.08.2026 është arrit të arrestohet i dyshuari mashkull kosovar, pasi që ditë më parë kishte sulmuar viktimën mashkull kosovar-i mitur. Nuk raportohet për të lënduar”, thuhet në raport.
Ndërkaq siç thuhet në raport njësit përkatës janë duke u marr me rastin. /Telegrafi/
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