Një banor nga Shkupi edhe pse i gjallë është shpallur i vdekur për 25 vjet, institucionet fajësojnë njëra-tjetrën
Për 25 vjet, Afeti nga Shkupi zyrtarisht konsiderohet i vdekur, ndërkohë që është gjallë dhe prej vitesh po lufton një betejë institucionale të pasuksesshme për të vërtetuar se është ende gjallë, edhe pse shteti e ka shlyer prej kohësh.
I paaftë të gjente një rrugëdalje nga labirinti institucional, ai kërkoi ndihmë nga Avokati i Popullit.
"Duke vepruar në kuadër të kompetencave të tij kushtetuese dhe ligjore për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, Avokati i Popullit veproi sipas një ankese të paraqitur më 24.01.2023 nga një qytetar nga Shkupi, i cili ka zhvilluar procedura para disa autoriteteve për më shumë se shtatë vjet për t'u fshirë nga regjistri i vdekjeve, ku ishte regjistruar gabimisht pas vdekjes së vëllait të tij binjak, jashtë vendit, për shkak të zëvendësimit të dokumenteve personale", thuhet në raportin e Avokatit të Popullit, përcjell "Fokus".
Konfuzioni lindi kur, në vitin 2001, vëllai binjak i Afetit shkoi në Republikën Çeke dhe i mori fshehurazi pasaportën. Ai vdiq shpejt jashtë vendit, kështu që sipas pasaportës, institucionet regjistruan se Afeti kishte vdekur.
Edhe pse ai vërtetoi përmes gjurmës së gishtit se ishte Afeti, institucionet po ia kalojnë përgjegjësinë njëra-tjetrës se kush është kompetent për të korrigjuar gabimin. Gjykata Civile dhe Zyra e Regjistrimit Civil po ia kalojnë përgjegjësinë njëra-tjetrës se kush është kompetent për të korrigjuar gabimin. Gjykata Civile dhe Zyra e Regjistrimit Civil po ia kalojnë përgjegjësinë njëra-tjetrës.
-Qytetari paraqiti një kërkesë në Gjykatën Themelore Civile të Shkupit për t'u shpallur i gjallë, por gjykata nxori një vendim me të cilin e shpalli veten jokompetente, duke shpjeguar se një procedurë e tillë nuk parashikohet nga rregulloret ligjore në fuqi. Pasi vendimi mori formë të prerë, qytetari u udhëzua ta zgjidhte çështjen para Zyrës së Regjistrimit Civil.
Nga ana tjetër, Administrata përsëri e dërgoi qytetarin në procedura gjyqësore, duke deklaruar se vetëm gjykata është kompetente për të nxjerrë një vendim me të cilin personi shpallet i gjallë, pas së cilës Administrata mund të anulonte regjistrimin në regjistrin e të vdekurve. Me këtë transferim të ndërsjellë të juridiksionit, pa asnjë veprim thelbësor sipas kërkesës, Avokati i Popullit vlerësoi se po shkelet e drejta themelore e jetës, pasi qytetari, i regjistruar zyrtarisht si i vdekur, pengohet të ushtrojë edhe të drejtat më elementare./Telegrafi/