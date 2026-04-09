Një arritje e paparë: Një klub arrin fitoren e 100-të radhazi në vendin e tij, nuk ka humbur asnjëherë që nga themelimi
Futbolli në Turkmenistan definitivisht nuk është ndër më cilësorët që mund të gjeni në Azi, por është padyshim unik në botë për shkak të arriturave nga klubi Arkadag.
Duke mposhtur Merwan me rezultatin 7-1 në xhiron e parë të sezonit të ri, ekipi i Arkadag bëri një arritje absolutisht të pabesueshme prej 100 fitoresh radhazi në garat vendase.
Arkadag nga Turkmenistani sapo ka arritur një sukses unik në futbollin botëror. Ata kanë fituar 100 ndeshje radhazi në futbollin e Turkmenistanit. Në fakt, ata kurrë nuk kanë mbetur pa fitore në nivel shtetëror.
Ky klub ka fituar çdo ndeshje të ligës në histori. Sezoni i tyre i parë ishte në vitin 2023, kur fituan 24 ndeshje nga 24 të luajtura. Vitin pasardhës fituan 30 ndeshje nga 30 takime të luajtura, në vitin 2025 fituan 28 nga 28 ndeshjet, ndërsa e nisën sezonin 2026 me një fitore 7-1 ndaj Merwa-s, transmeton Telegrafi.
Arkadag have won every league game. Their first season was 2023, when they won 24/24. In 2024, they won 30/30; in 2025, it was 28/28. They started the 2026 season with a 7-1 win over Merw!
Nëse po pyesni veten se nga erdhën 17 fitoret e tjera, ato ishin në Kupën e Turkmenistanit. Gjithashtu, ata fituan çdo ndeshje në Superkupë dhe Kupën TFF, por nëse llogarisim vetëm garat e ligës dhe kupës, ata kanë saktësisht 100 fitore.
Rrënjët e suksesit të Arkadag qëndrojnë në identitetin e themeluesit të tyre, Gurbanguly Berdimuhamedov, ish-sundimtarit të Turkmenistanit. Arkadag do të thotë “Mbrojtësi” ose “Patroni”, siç njihet Berdimuhamedov.
Pasi dha dritën jeshile për të ndërtuar një "qytet inteligjent" në jug të vendit, ndërtimi i të cilit kushtoi pesë miliardë dollarë (vlerësimet ndryshojnë), ai vendosi se i duhej një klub futbolli.
The roots of Arkadag’s success lie in the identity of their founder, Gurbanguly Berdimuhamedow, the former ruler of Turkmenistan. Arkadag means 'The Protector' - as Berdimuhamedow is known.
Dhe kështu, më 1 prill 2023, u themelua Arkadag. Ata menjëherë sollën të gjithë talentët më të mirë turkmen në një vend ku nuk ka të huaj, duke blerë lojtarë kyç nga rivalët e tyre. Tifozët e klubeve të tjera i kanë akuzuar gjithashtu ata për trukim ndeshjesh, duke dyshuar se kanë vrarë interesin për sportet në vend.
Kur shteti themelon një klub futbolli: Bleu të gjithë lojtarët më të mirë, fitoi titullin me të gjitha fitore
Ekipi i Turkmenistanit nuk është futur kurrë në Librin e Rekordeve Guinness. Kjo për shkak të pikëpyetjes së madhe në lidhje me rregullsinë e garës, pikëpyetjes në lidhje me menaxhimin e ligës, integritetin e ndeshjeve dhe monopolizimin e talentëve në kampionatin vendas.
Ndryshe nga garat vendase, Arkadag luan edhe në turne kontinentale në Azi dhe nuk është aq i suksesshëm. Sigurisht, ky është një konfirmim i cilësisë më të ulët të futbollit të Turkmenistanit.
Arkadag luajti së fundmi ndeshje kundër ekipit saudit Al Nassr në ‘play-off’ të Ligës së Kampionëve të Azisë (kategoria e dytë), dhe në fund sauditët fituan të dyja ndeshjet me rezultat 1-0. /Telegrafi/
And so Arkadag were subsequently founded on 1 April 2023 - but this was no April Fool's joke.
