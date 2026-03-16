Një 34-vjeçar nga Kavadari në të njëjtën ditë është ndaluar dy herë nga policia, voziste pa patentë shofer
Më 15.03.2026 në Kavadar, oficerët e policisë nga Drejtoria e Punëve të Brendshme të Kavadarit kanë ndaluar K.M. (34) nga Kavadari.
Gjatë një kontrolli trafiku në orën 12:30 në rrugën "Disanska" në Kavadar, oficerët e policisë ndaluan një moped me targa të Kavadarit, të cilin ai po e drejtonte, dhe përcaktuan se po drejtonte pa leje drejtimi.
Me udhëzim të prokurorit publik, ai u ndalua në stacionin policor, dhe mopedi iu konfiskua.
Pasi u lirua, të njëjtën ditë në orën 20:10 në rrugën "Ljubljanska" në Kavadar, oficerët e policisë përsëri ndaluan K.M..
Ai u gjet duke drejtuar një automjet pasagjerësh "Volkswagen Golf" me targa të Kavadarit pa leje drejtimi, pra pa leje drejtimi të miratuar. Me udhëzim të prokurorit publik, ai u ndalua në stacionin policor, dhe automjeti iu konfiskua përkohësisht./Telegrafi/