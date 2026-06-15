Nissan Skyline gati të mbushë 70 vjeç - gjenerata e re po vjen
Skyline është gati të mbushë 70 vjeç, pasi Nissan ka shitur vetura nën këtë emër që nga viti 1957.
Gjatë dekadave, është përdorur për pothuajse çdo stil karrocerie të imagjinueshëm, nga sedanët dhe coupe-t te kamionçinat dhe madje edhe një crossover.
Prodhuesi japonez e thjeshtoi linjën për modelin e gjeneratës së 13-të në një sedan.
Nissan ofroi për herë të parë një pamje të Skyline krejtësisht të ri në prill dhe nuk do të kalojë shumë kohë para se sedani sportiv të dalë në shitje.
Drejtori ekzekutiv Ivan Espinosa tha se prezantimi i tij do të bëhet diku këtë dimër. /Telegrafi/
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