Mansory prezanton dy Bugatti unike – luks, karbon dhe fuqi në ekstrem
Mansory do të debutojë për herë të parë në Pebble Beach Concours d’Elegance 2026, në Kaliforni, me dy projekte ekskluzive të bazuara në modele të Bugatti.
Në qendër të vëmendjes do të jenë Mansory Vincerò dhe Mansory Vivere, të dyja të krijuara si modele unike “One of One”.
Vincerò bazohet në Bugatti W16 Mistral dhe vjen me elemente të reja aerodinamike.
Edhe kabina është rikrijuar me lëkurë dhe fibra karboni.
Vivere sjell një tjetër paketë të personalizuar, me karbon të ri dhe gjeneratën e re të rrotave të Mansory.
Të dyja makinat do të mbeten ekzemplarë unikë, duke treguar se sa larg mund të shkojë personalizimi në botën e hiper-makinave.
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