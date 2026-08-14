Shumë vetura kanë këtë funksion të dobishëm, por shoferët e përdorin rrallë
Edhe automjetet e përdorura, të vjetra deri në 20 vjet, mund të kenë funksionin Auto Hold, i cili e lehtëson ndjeshëm drejtimin e përditshëm, veçanërisht në rrugët me pjerrësi.
Edhe pse disa shoferë nuk janë të familjarizuar me të, butoni Auto Hold është një funksion shumë praktik që ofron më tepër rehati dhe siguri. Në praktikë, ai funksionon si një lloj frenimi automatik që e mban automjetin të palëvizshëm pasi të ndaloni, për shembull në semafor, në kolonë apo në një të përpjetë.
Kur Auto Hold është aktivizuar, sistemi e mban automjetin të frenuar derisa shoferi të nisë lëvizjen.
Ndryshe nga Hill Holder, i cili zakonisht e mban makinën vetëm për disa sekonda, Auto Hold mund ta mbajë automjetin për aq kohë sa është e nevojshme. Kjo do të thotë se shoferi nuk ka nevojë ta mbajë vazhdimisht këmbën në pedalin e frenimit.
Një nga avantazhet kryesore shfaqet kur shtypet pedali i gazit. Në momentin që shoferi e shtyp atë, sistemi çaktivizohet automatikisht dhe makina nis menjëherë të lëvizë. Kjo është veçanërisht praktike në nisjet në të përpjetë, ku shumë shoferë, sidomos ata më pak me përvojë, mund të ndihen të pasigurt.
Megjithatë, duhet pasur parasysh se frenimi mbahet aktiv për sa kohë që rripi i sigurimit është i vendosur dhe nuk është aktivizuar frena elektrike e dorës. Auto Hold nuk e zëvendëson frenën e dorës, ndaj ajo duhet të aktivizohet para se shoferi të largohet nga automjeti.
Butoni Auto Hold zakonisht gjendet pranë levës së marsheve, frenës elektrike të dorës ose në një pjesë të panelit të instrumenteve. Funksioni është përdorur në automjete që nga fillimi i viteve 2000 dhe qëllimi kryesor i tij ka qenë ta bëjë drejtimin më të lehtë dhe më komod. /Telegrafi/