Amerikani zhvillon motor me hidrogjen që synon performancën e motorëve dizel
Instituti Kërkimor Southwest (SwRI) në SHBA ka përfunduar zhvillimin e një motori të optimizuar me djegie të brendshme që përdor hidrogjenin si karburant. Motori është projektuar për automjete komerciale të kategorisë së mesme.
Pas disa vitesh zhvillimi, motori me hidrogjen ka treguar performancë dhe karakteristika të çift-rrotullimit të ngjashme me motorët dizel, ndërsa prodhon pothuajse zero emetime të CO2 nga tubi i shkarkimit.
Zhvillimi u realizua gjatë dy viteve në bashkëpunim me një klient komercial dhe furnizues të përzgjedhur të industrisë. Fillimisht u testuan motorë me një cilindër, përpara se ekipi të kalonte te zhvillimi i një motori me shumë cilindra.
Sipas SwRI, motori mund të instalohet në shasinë e një kamioni komercial të kategorisë së mesme dhe të ofrojë fuqi dhe çift-rrotullim të mjaftueshëm për të konkurruar me motorët me naftë. Ai bazohet në një motor të zhvilluar më parë për benzinë, por i optimizuar për djegien e hidrogjenit.
Inxhinierët kanë ndryshuar gjeometrinë e sistemit të marrjes së ajrit për të përmirësuar rrjedhën dhe për t'iu përshtatur djegies më të shpejtë të hidrogjenit. Motori përdor gjithashtu injektorë të posaçëm për hidrogjen, turbo dhe një sistem menaxhimi të projektuar dhe kalibruar nga SwRI.
Instituti thotë se teknologjia mund të luajë rol në reduktimin e emetimeve në transportin komercial, ndërsa ekipi i tij multidisiplinar po punon edhe në projekte të tjera për përdorimin e hidrogjenit dhe teknologjive të dekarbonizimit në industri të ndryshme. /Telegrafi/