Porsche ul çmimin e luksit
Porsche ka prezantuar paketën e re Advanced Package për modelin e tij plotësisht elektrik Macan. Paketa bashkon disa nga opsionet më të kërkuara në një paketë me çmim më të favorshëm, duke zgjeruar pajisjet standarde të modelit për vitin e ri të prodhimit.
Paketa është e disponueshme për modelet Macan, Macan 4 dhe Macan 4S dhe përfshin çati panoramike, fenerë Matrix LED, pasqyra të brendshme dhe të jashtme që errësohen automatikisht, si dhe mundësi zgjedhjeje të ngjyrës së karrocerisë nga paleta “Shades” ose “Contrasts”.
Në pjesën e brendshme, paketa sjell ulëse Comfort me rregullim elektrik në 14 drejtime, paketë lëkure të zezë dhe sistemin audio Bose Surround Sound. Në aspektin e drejtimit dhe pezullimit, përfshihen Power Steering Plus dhe pezullim pneumatik adaptiv me funksion të nivelimit dhe rregullimit të lartësisë, së bashku me sistemin Porsche Active Suspension Management (PASM).
Në Gjermani, Advanced Package kushton 5.990,46 euro për Macan dhe Macan 4, ndërsa për Macan 4S çmimi është 5.299,07 euro, me TVSH të përfshirë.
Sipas Porsche, në varësi të modelit, blerësit mund të kursejnë deri në 45 për qind krahasuar me blerjen e secilit opsion veçmas. Ende nuk dihet se sa do të jetë kursimi për blerësit në Kroaci.
Porsche ka zgjeruar gjithashtu pajisjet standarde të Macan-it me funksione të reja komoditeti dhe asistence për shoferin. Duke nisur nga viti i ri i modelit, krahas tempomatit adaptiv, standard do të jetë edhe sistemi Automated Parking me pamje 2D Surround View.
Sistemi mund të identifikojë automatikisht vendet e parkimit dhe të marrë kontrollin e manovrës së parkimit, si për vendet paralele, ashtu edhe për ato pingule. Funksione të tjera, përfshirë Remote Park Assist, i cili mundëson kontrollin e parkimit përmes telefonit inteligjent, do të vazhdojnë të ofrohen si opsione.
Karikimi pa tel i telefonit në konsolën qendrore është përmirësuar gjithashtu, me fuqinë që është rritur nga 15 në 25 vat.
Për modelet Macan GTS dhe Macan Turbo, Porsche ofron standardisht karikues AC me fuqi 22 kW. Modelet Macan, Macan 4 dhe Macan 4S karikojnë standardisht me deri në 11 kW, ndërsa mund të përmirësohen opsionalisht në 22 kW. Të gjitha modelet Macan mund të arrijnë deri në 270 kW në karikuesit e përshtatshëm DC me karikim të shpejtë. /Telegrafi/