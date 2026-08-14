Taycan drejt fundit? Porsche planifikon të ardhmen elektrike
Porsche mund të përfundojë prodhimin e Taycan deri në vitin 2030, sipas raportimeve të WirtschaftsWoche dhe Reuters.
Shkak kryesor është rënia e kërkesës për sedanin elektrik, ndërsa blerësit po orientohen gjithnjë e më shumë drejt SUV-ve elektrike, veçanërisht Macan EV.
Sipas raportimeve, Porsche dhe përfaqësuesit e punonjësve kanë rënë dakord në parim për një mbyllje graduale të prodhimit.
Megjithatë, marrëveshja ende nuk është finalizuar dhe Porsche nuk e ka konfirmuar zyrtarisht një datë përfundimi.
CEO Michael Leiters ka deklaruar se nuk ka plane afatshkurtra për ndërprerjen e Taycan.
Modeli vazhdon të prodhohet në Stuttgart dhe të shitet normalisht.
Nëse plani realizohet, Taycan mund të largohet nga prodhimi rreth vitit 2030, ndërsa Porsche pritet të përqendrohet më shumë te SUV-të elektrike dhe modelet e reja elektrike.