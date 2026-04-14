Nissan Juke 2027 elektrik debuton me një stil të çuditshëm
Nissan Juke nuk ka qenë kurrë për t'u përshtatur midis crossoverve të tjerë subkompaktë. Kishte një dizajn mbresëlënës që nga dita e parë, dhe ndërsa ky ishte një bast i rrezikshëm, në fund ia doli mbanë.
Vetëm në Evropë, Nissan ka shitur 1.5 milion njësi që nga debutimi i origjinalit në vitin 2010, i zëvendësuar nëntë vjet më vonë nga një brez i dytë po aq polarizues.
Duke kaluar shpejt në vitin 2026, modeli i gjeneratës së tretë është këtu, duke u dukur edhe më i çuditshëm.
Juke krejtësisht i ri është plot me skaje dhe bie në sy në një segment të dominuar nga crossover-a të lakuar, shpesh me bulbë.
Mendohet se Nissan duhet të ketë përdorur një brisk gjatë procesit të projektimit, pasi karroceria ka të bëjë tërësisht me kënde të mprehta.
Edhe një nga dizajnet e fellneve jep një atmosferë të fortë koncepti, duke hequr dorë nga rrezet konvencionale në favor të një modeli të pikseluar.
Ashtu si me dy gjeneratat e mëparshme, dorezat e dyerve të pasme janë "të fshehura" në shtylla për të krijuar iluzionin e një kupe me dy dyer.
Në përgjithësi, do ta kishit të vështirë të mendonit se ky Juke i ri i guximshëm, i ngjashëm me origami, është i lidhur ngushtë me Leaf-in me pamje më konvencionale, pasi të dy ndajnë të njëjtën platformë CMF-EV. Po, Juke-u i ardhshëm do të jetë elektrik dhe vetëm elektrik.
Megjithatë, Nissan nuk do t'i thotë lamtumirë gjeneratës së dytë ende. Hibridi aktual do të vazhdojë, gjë që duket si një veprim i zgjuar, pasi kalimi vetëm në automjete elektrike do të ishte i parakohshëm.
Të dy versionet do të ndërtohen në fabrikën e Sunderland në Mbretërinë e Bashkuar, me gjeneratën e tretë të planifikuar të lançohet në Evropë pranverën e ardhshme.
Për momentin, Nissan po tregon vetëm dizajnin e jashtëm. Do të duhet të presim pak më gjatë për të parë pjesën e brendshme dhe për të mësuar rreth specifikimeve teknike.
Duke pasur parasysh se Juke-u i ri është i lidhur ngushtë me Leaf-in, ia vlen të përmendet se ky i fundit shitet në Evropë me dy paketa baterish: 52 kWh dhe 75 kWh. Ai ofron një gamë WLTP prej 436 kilometra me baterinë standarde dhe deri në 604 kilometra me paketën më të madhe.
Nëse ndjek formulën e Leaf, Juke i ri ka të ngjarë të ketë tërheqje në rrotat e përparme, me një motor të vetëm që fuqizon rrotat e përparme. Leaf bazë prodhon 174 kuaj fuqi, ndërsa versioni më i fuqishëm ofron 215 kuaj fuqi. Ky i fundit ka nevojë për 7.6 sekonda për të arritur shpejtësinë 100 km/orë.