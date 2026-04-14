Nissan Juke nuk ka qenë kurrë për t'u përshtatur midis crossoverve të tjerë subkompaktë. Kishte një dizajn mbresëlënës që nga dita e parë, dhe ndërsa ky ishte një bast i rrezikshëm, në fund ia doli mbanë.

Vetëm në Evropë, Nissan ka shitur 1.5 milion njësi që nga debutimi i origjinalit në vitin 2010, i zëvendësuar nëntë vjet më vonë nga një brez i dytë po aq polarizues.

Duke kaluar shpejt në vitin 2026, modeli i gjeneratës së tretë është këtu, duke u dukur edhe më i çuditshëm, transmeton Telegrafi.

Juke krejtësisht i ri është plot me skaje dhe bie në sy në një segment të dominuar nga crossover-a të lakuar, shpesh me bulbë.

Mendohet se Nissan duhet të ketë përdorur një brisk gjatë procesit të projektimit, pasi karroceria ka të bëjë tërësisht me kënde të mprehta.

Edhe një nga dizajnet e fellneve jep një atmosferë të fortë koncepti, duke hequr dorë nga rrezet konvencionale në favor të një modeli të pikseluar.

Ashtu si me dy gjeneratat e mëparshme, dorezat e dyerve të pasme janë "të fshehura" në shtylla për të krijuar iluzionin e një kupe me dy dyer.

Në përgjithësi, do ta kishit të vështirë të mendonit se ky Juke i ri i guximshëm, i ngjashëm me origami, është i lidhur ngushtë me Leaf-in me pamje më konvencionale, pasi të dy ndajnë të njëjtën platformë CMF-EV. Po, Juke-u i ardhshëm do të jetë elektrik dhe vetëm elektrik.

Megjithatë, Nissan nuk do t'i thotë lamtumirë gjeneratës së dytë ende. Hibridi aktual do të vazhdojë, gjë që duket si një veprim i zgjuar, pasi kalimi vetëm në automjete elektrike do të ishte i parakohshëm.

Të dy versionet do të ndërtohen në fabrikën e Sunderland në Mbretërinë e Bashkuar, me gjeneratën e tretë të planifikuar të lançohet në Evropë pranverën e ardhshme.

Për momentin, Nissan po tregon vetëm dizajnin e jashtëm. Do të duhet të presim pak më gjatë për të parë pjesën e brendshme dhe për të mësuar rreth specifikimeve teknike.

Duke pasur parasysh se Juke-u i ri është i lidhur ngushtë me Leaf-in, ia vlen të përmendet se ky i fundit shitet në Evropë me dy paketa baterish: 52 kWh dhe 75 kWh. Ai ofron një gamë WLTP prej 436 kilometra me baterinë standarde dhe deri në 604 kilometra me paketën më të madhe.

Nëse ndjek formulën e Leaf, Juke i ri ka të ngjarë të ketë tërheqje në rrotat e përparme, me një motor të vetëm që fuqizon rrotat e përparme. Leaf bazë prodhon 174 kuaj fuqi, ndërsa versioni më i fuqishëm ofron 215 kuaj fuqi. Ky i fundit ka nevojë për 7.6 sekonda për të arritur shpejtësinë 100 km/orë. /Telegrafi/

