Pas tri orësh diskutimesh në Kuvendin e Përgjithshëm të LDK-së ka nis procesi i votimit të fshehtë për ta pranuar ose jo dorëheqjen e kryetarit aktual të kësaj partie, Lumir Abdixhiku.

302 delegatë janë prezent për votim për apo kundër dorëheqjes së Abdixhikut.

Raportohet se shumica e Grupit Punues në këtë kuvend, ka vendos që procesi i votimit të shkojë me votim të fshehtë.

Derisa delegatëve iu është prezantuar letra “A jeni për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut? Po, Jo.”

Derisa është kërkuar për unitet në këtë parti gjatë diskutimeve, mësohet se Hykmete Bajrami të ketë thënë se rezultati i dobët në zgjedhjet e fundit e vë në dyshim këtë.

Bajrami ka deklaruar se, “Çfarë uniteti mund të ketë në parti me 13 për qind të votave në zgjedhjet e fundit”.

