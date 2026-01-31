Nis votimi i fshehtë në LDK: “A e pranoni dorëheqjen e Lumir Abdixhikut - Po, Jo”
Pas tri orësh diskutimesh në Kuvendin e Përgjithshëm të LDK-së ka nis procesi i votimit të fshehtë për ta pranuar ose jo dorëheqjen e kryetarit aktual të kësaj partie, Lumir Abdixhiku.
302 delegatë janë prezent për votim për apo kundër dorëheqjes së Abdixhikut.
Raportohet se shumica e Grupit Punues në këtë kuvend, ka vendos që procesi i votimit të shkojë me votim të fshehtë.
Derisa delegatëve iu është prezantuar letra “A jeni për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut? Po, Jo.”
Derisa është kërkuar për unitet në këtë parti gjatë diskutimeve, mësohet se Hykmete Bajrami të ketë thënë se rezultati i dobët në zgjedhjet e fundit e vë në dyshim këtë.
Bajrami ka deklaruar se, “Çfarë uniteti mund të ketë në parti me 13 për qind të votave në zgjedhjet e fundit”.
Kuvendi po vazhdon punimet me 302 delegatë janë prezent për votim për apo kundër dorëheqjes së Abdixhikut.