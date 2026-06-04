Nintendo do të lansojë një Switch 2 me bateri të zëvendësueshme në BE
Nintendo ka konfirmuar se do të lansojë një version të Switch 2 me bateri të ndërrueshme në vitin 2027.
Në një postim ku njoftonte planet e saj për t'iu përmbajtur direktivave të Bashkimit Evropian, kompania tha se po "zbaton masa për t'u pajtuar" dhe "përgatit versione të produkteve" për të përmbushur politikën e "drejtës së riparimit" të BE-së të vitit 2023.
Duke filluar nga 18 shkurti 2027, bateritë për "pajisje të caktuara" të shitura në BE duhet të jenë lehtësisht të zëvendësueshme nga përdoruesit në çdo kohë sipas rregullores.
Ndërsa kompania nuk tha drejtpërdrejt se po punonte në një variant të Switch 2 në përputhje me BE-në, ajo shkroi në njoftimin e saj se po zhvillon "versionin e ardhshëm në përputhje me BE-në" e produkteve me numra modeli që fillojnë me "BEE".
Ky është prefiksi i kodit për Switch 2, si dhe për harduerin, lojërat dhe aksesorët e tij. Konsolat me bateri të ndërrueshme do të kenë numra unikë modeli dhe kodin "OSM" të dukshëm në paketim.
Ato do të shiten si produkte të veçanta për qëllime rregullatore, që ka të ngjarë të thotë se Nintendo nuk do t'i shesë ato jashtë rajonit.
Nintendo nuk përmendi asgjë në lidhje me produktet me kodin e produktit "HAC", duke treguar se nuk ka plane për të nxjerrë në shitje konsolat Switch 1.
Duke qenë se kompania ka të ngjarë të lëvizë drejt nxjerrjes graduale të konsolës së vjetër, kjo nuk është surprizë.
Kompania lansoi Switch 2 në vitin 2025, i cili ka një ekran më të madh se versioni i parë i konsolës, ka hapësirë bazë më të madhe ruajtjeje dhe ka performancë dukshëm më të mirë.
Kompania ende nuk ka zbuluar se kur do të fillojë shitjen e variantit të ri të Switch 2 dhe për sa.
Vetëm këtë maj, Nintendo e rriti çmimin e saj nga 470 në 500 euro në BE për shkak të rritjes së kostove të memories dhe "ndryshimeve të tjera në kushtet e tregut". /Telegrafi/