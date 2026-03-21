Nikolloski: Rritja e çmimeve të derivateve, nuk do të shkaktojë kosto shtesë në punimet infrastrukturore
"Kontraktori i ndërtimit Bechtel dhe Enka, i cili nënshkroi një marrëveshje me qeverinë e mëparshme, vazhdon të punojë në ndërtimin e autostradave sipas dinamikës së përcaktuar dhe të gjitha taksat shtetërore janë paguar aktualisht. Rritja e çmimeve të karburantit në këtë kohë nuk do të shkaktojë kosto shtesë", theksoi Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.
Ai sqaroi se nuk ka kontratë të madhe në ndërtim ku nuk ka të ashtuquajturin rregullim rrëshqitës të çmimeve, ku vendosen disa parametra kryesorë.
"Kjo sigurisht që mund të jetë negative, për shembull, në projektet që po ndërtojnë Bechtel dhe Enka dhe Sinohydro, patëm ulje çmimesh vitin e kaluar. Bitumi është një nga përbërësit kryesorë për prodhimin e asfaltit, dhe gjithashtu ka shumë transport gjatë ndërtimit të projekteve të mëdha infrastrukturore. Tani për tani, është e qëndrueshme, nëse kjo përfundon në 2-3 muajt e ardhshëm, nuk do të kemi problem, nëse vazhdon, sigurisht që do të ulemi dhe do të flasim", tha Nikolloski.
Kur u pyet se çfarë ka ndryshuar në qëndrimin ndaj marrëveshjes me Bechtel dhe Enka nga periudha kur OBRM-PDUKM ishte në opozitë dhe tani që është në pushtet, Nikolloski u përgjigj drejtpërdrejt se puna është duke u zhvilluar tani, ndryshe nga kur LSDM dhe BDI ishin në pushtet, kur nuk ishte nisur asnjë rrugë e vetme.
Ministri theksoi gjithashtu se të gjitha detyrimet shtetërore ndaj konsorciumit janë paguar aktualisht dhe ka konfirmim për këtë nga vetë kompania.